Raccolti molti sacchi di rifiuti: plastica, carta, vetro e materiale ferroso ma soprattutto molte mascherine e cicche di sigarette

Civitavecchia: successo per “scendi in strada a pulire Borgata Aurelia”

C’erano carta, vetro, materiale ferroso, ma soprattutto mascherine e cicche di sigarette. Questo il risultato di “Scendi in strada a pulire Borgata Aurelia” promossa dalla Asd Futsal Academy in collaborazione con Fare Verde Gruppo di Civitavecchia.

Presente anche una rappresentanza Avis, della scuola Renata Borlone, dell’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, dell’associazione L’Ottava Nota onlus, famiglie e ragazzi residenti nel quartiere.

Presenti attivamente anche il sindaco Ernesto Tedesco e il consigliere Matteo Iacomelli.

“Sono stati raccolti molti sacchi di rifiuti nelle vie del quartiere – sottolinea il presidente della Futsal Academy Elso De Fazi – plastica, carta, vetro e materiale ferroso, ma soprattutto tantissime mascherine e mozziconi di sigaretta per i quali si sta già pensando ad una iniziativa mirata”.

“Con Elso siamo molto soddisfatti – dichiara Paolo Giardini, presidente di Fare Verde Civitavecchia – e ci teniamo a ringraziare chi ha partecipato, in particolare il Sindaco e il suo delegato allo sport per l’esempio che hanno dato scendendo personalmente in campo al fianco dei cittadini”.

“Il messaggio che ci impegniamo a trasmettere è importante -continua De Fazi- ridurre i rifiuti alla fonte, non abbandonarli, riciclarli il più possibile e partecipare alla tutela del territorio deve diventare normalità e non eccezione”.

“Con Paolo abbiamo in programma altre giornate dedicate al quartiere (13 ottobre 2021 e 22 febbraio 2022) e stiamo già studiando altre iniziative per contagiare il più possibile”.

