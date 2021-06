Share Pin 0 Condivisioni

Il provvedimento sarà in vigore a partire da questa sera in tutte le Regioni ancora gialle, mentre salta del tutto in quelle bianche

Si allunga di un’ora la notte in zona gialla: coprifuoco a mezzanotte

Da stasera si potrà stare fuori casa un’ora in più. Slitta a mezzanotte il coprifuoco in tutte le regioni in zona gialla: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e le province autonome Trento e Bolzano.

Salta invece del tutto il limite orario agli spostamenti nelle 4 Regioni che, sempre da oggi, entreranno in zona bianca, raggiungendo Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo.

In questi sette territori gli spostamenti non hanno più limiti di orario.

Dal 21 giugno il coprifuoco salterà del tutto.

