Civitavecchia: Successo per l’omaggio a Massimo Troisi, all’arena del Pncio di Civitavecchia

IL POETA DEL CUORE omaggio a Massimo Troisi

Sold Out per lo spettacolo teatrale multimediale IL POETA DEL CUORE, andato in scena sabato 27 luglio presso l’arena Pincio di Civitavecchia, proposto dall’associazione artistica Traiano nella persona del Presidente Giacomo Costanzo, giovane attore di teatro che ha ideato e firmato anche la regia di questo spettacolo promosso dal Comune di Civitavecchia assessorato alle politiche giovanili.

Uno spettacolo dedicato al grande Massimo Troisi, nell’anno che segna i 30 anni dalla sua morte. Protagonista il giovane attore Giacomo Costanzo che de “Il Poeta del Cuore” ne firma anche la regia. Circa 2 ore tra monologhi, gags teatrali tratti alcuni dei famosi sketch del trio “La Smorfia”, dove Giacomo ha dato prova di grande capacità recitativa e tenuta di scena nei monologhi: “Dialogo con Dio” e “Il Pazzo.”

Ad affiancarlo nella parte recitativa altri giovani attori della compagnia Blue in the face che si sono alternati anche in assoli poetici. La poesia è stato per l’appunto il life motiv di tutto lo spettacolo che armoniosamente il regista ha arricchito con inserimenti di video ricordi di Troisi, foto, musica e coreografie. Per quest’ultime si sono esibiti i ballerini della scuola di danza Ballet Center, per la direzione di Maria Luisa Rubulotta.

Per le canzoni dedicate al grande Pino Daniele sul palco la giovane Alice Paba che le ha interpretate in maniera teatrale chitarra e voce e musicato una poesia di Massimo Troisi. Il pubblico ha avuto modo di apprezzare uno spettacolo fatto da giovani talenti, che hanno voluto omaggiare un grande del cinema italiano attraverso la ricerca poetica che il regista ha voluto dare: “ Il poeta del Cuore mette in mostra un aspetto meno noto di Troisi, cioè quello del poeta.

Ho voluto portare in scena non solo l’artista, ma anche la grande anima di Massimo e la sua gentilezza che sempre lo ha contraddistinto” afferma Giacomo Costanzo che il pubblico ha avuto modo di conoscerlo nel suo esordio registico ma anche come musicista. Tra i video infatti ha spiccato la sua esecuzione al pianoforte di Luis Bacalov del brano colonna sonora il Postino.

Commovente e emozionante la seconda parte dello spettacolo, che vede Giacomo nel ruolo del Postino in una toccante poesia recitata al cospetto del ritratto di Massimo, opera pittorica di Ombretta Del Monte che ha anche curato l’organizzazione e presentato la serata. Il dipinto ha voluto rappresentato l’anima di Massimo. Finale coreografico sulle note di “Mi Mancherai” di Josh Groban e successivamente chiusura sul brano di Pino Daniele “Yes I no”.

In scena oltre all’attore regista Giacomo Costanzo per la parte recitativa: Matteo Tusculano, Leonardo Ben Riane, Filippo Granati, Flavia Pennesi, Francisco Amariei, della compagnia teatrale Blue in the face. Costumi a cura di Simone Luciani , per le canzoni la splendida voce di Alice Paba, per le coreografie Maria Luisa Rubulotta del Ballet Center con i ballerini :Christian Graziano, Giulia Bellissimo, Patrizia Carolini, Emma Da Lozzo, Giulia Maccarini, Giulia Palombo, Sara Panunzi. In mostra anche le tele pittoriche dedicate a Troisi e i luoghi di Napoli a cura dell’associazione Traiano, in esposizione le opere di: Ombretta Del Monte, Cinzia Gasparri, Laurina Rietti, Roberto Villotti, Maria Rita Dionisi, Rossana Ciotti, Paola Bisozzi, Alessandro Venanzi, Monica Di Folco, Oriana Trenta, Fiorella, Fiorella Buffardi, Maria Carla Ponti, Adriana Genovese, Alessandra Massaccesi. Riprese Video: Salvatore Rocchetti, fotografo di scena : Massimo La Rosa, service tecnico: Massimo Peroni.