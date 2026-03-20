Oltre 300 ragazzi della scuola Don Milani protagonisti davanti al monumento a Falcone e Borsellino: “La legalità è una scelta quotidiana”

Civitavecchia, studenti in piazza per la memoria: flash mob alla Marina contro le mafie –

CIVITAVECCHIA – Un’onda giovane, consapevole e determinata ha attraversato la Marina di Civitavecchia. Oltre 300 studenti della scuola di via Don Milani, presidio di Libera contro le mafie, hanno dato vita a un intenso flash mob davanti alla statua dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in vista della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Un momento carico di significato, capace di trasformare uno spazio simbolico in un luogo vivo di partecipazione. Centinaia di ragazze e ragazzi insieme, uniti da un messaggio chiaro: la memoria non è una celebrazione formale, ma un impegno concreto che si rinnova ogni giorno attraverso responsabilità, coraggio e cittadinanza attiva.

L’iniziativa, sottolineata dal sindaco Marco Piendibene, ha restituito “un’immagine forte, pulita, necessaria”. Un segnale importante che arriva dalle nuove generazioni, sempre più protagoniste nella diffusione dei valori della legalità.

La giornata è stata segnata anche da un altro momento di grande impatto emotivo: la partecipazione di numerosi studenti allo svelamento della teca contenente i resti della SQ15, evento che ha suscitato profonda commozione e riflessione.

Due momenti diversi, ma uniti dallo stesso filo conduttore: il valore della memoria come strumento per costruire il futuro.

Il ringraziamento dell’amministrazione comunale è andato agli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Perché, come ribadito dal primo cittadino, la lotta contro le mafie passa anche – e soprattutto – dall’educazione, dall’impegno civile e dalla capacità di trasmettere alle nuove generazioni i principi fondamentali di legalità e giustizia.