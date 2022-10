Civitavecchia, sostegno alle abitazioni in locazione: “Pubblicato l’avviso, domande da lunedì”

L’assessore Napoli: “L’Amministrazione comunale non intende far mancare un sostegno ai nuclei più in difficoltà”

E’ stato pubblicato ieri l’avviso per concessione di contributi finalizzati al sostegno alle abitazioni in locazione. Lo comunica l’Assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli.

“In un momento particolarmente difficile per le famiglie, l’Amministrazione comunale non intende far mancare un sostegno ai nuclei più in difficoltà. Come sempre gli uffici sono a disposizione, nella massima trasparenza, per un supporto tecnico a chi ne avesse bisogno”, commenta l’Assessore Napoli. Le domande potranno essere inviate on line da lunedì 3 ottobre 2022.

Questo il link al quale collegarsi: https://www.comune.civitavecchia.rm.it/notizia/concessione-di-contributi-finalizzati-al-sostegno-alle-abitazioni-in-locazione-e-possibile-inoltrare-la-domanda/