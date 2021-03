Share Pin 6 Condivisioni

Intervenuti sul posto VVF, Polizia Locale e personale sanitario

Civitavecchia, scontro tra due auto in via Isonzo: ferite tre persone

Nel pomeriggio di oggi a Civitavecchia si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte in uno scontro due auto.

Erano le ore 15 circa quando i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono accorsi in via Isonzo, nelle vicinanze della caserma Bonifazi, per provvedere alla immediata messa in sicurezza delle vetture.

Sul posto intervenuta anche la Polizia locale.

Il forte impatto ha provocato tre feriti lievi, affidati subito alle cure del personale sanitario presente.