Civitavecchia, scompare a 94 anni l’ingegner Franco Angeloni

Una grande passione per il teatro e un’intensa vocazione rivolta all’educazione dei giovani, una malcelata ispirazione verso la politica, ma soprattutto un grande amore per il mare e per la sua Civitavecchia.



Ieri, all’età di 94 anni, si è spento l’ingegner Franco Angeloni figura notissima e stimata i tutta la città. A lui si deve, come direttore dei lavori, la ristrutturazione del teatro Traiano.

Franco Angeloni era entrato all’Accademia Navale di Livorno nel 1948, conseguendo cinque anni dopo la laurea in Ingegneria Elettrotecnica all’Università di Pisa. Partecipò alla storica crociera del Vespucci che entrò a New York come la prima nave militare italiana dopo la Guerra e proseguì la sua carriera tra i vari incarichi e comandi, fino a raggiungere ai primi degli anni ‘80 il grado di Ammiraglio.

Fece parte, in quegli anni, del Consiglio comunale nelle fila della Democrazia Cristiana (primo degli eletti) e svolse un’intensa opera di volontariato nel calcio giovanile (con la società Fulgor), ma soprattutto nel teatro con la compagnia Buonarroti Giovani. Una passione mai cessata che nel luglio 2020, all’età di 92 anni, lo ha portato a calcare il palcoscenico recitando in “Enea o chi Altro” scritto e diretto dall’attrice Delfina Angeloni nella rassegna Del Mito alla Storia ospitata alle Terme.

Di recente aveva raccontato sul quotidiano nazionale Libero alcune sue esperienze come il suo incontro con Gina Lollobrigida, anche lei scomparsa da pochissimo, in una Subiaco invasa dai nazisti, tra i banchi della chiesa dove la grande artista giovanissima – e bellissima – si esibiva nel coro e lui lavorava come portinaio per guadagnarsi il pane, o come il contagio dell’influenza asiatica del 1957, vinto seguendo alla lettera quello che le autorità sanitarie della base navale di Norfolk dove prestava servizio prescrivevano: bere alcol e berne in grande quantità.

Lascia i figli, il giornalista Fabio e il comandante di Marina Militare Romano, con i nipoti Francesco, Simone, Laura, Romana, Delfina e Federico. I funerali si svolgeranno mercoledì 16 febbraio alle 11.30 nella chiesa dei Salesiani.