L’imprenditore civitavecchiese ha voluto fare una sorpresa al personale medico in prima linea al nosocomio cittadino contro l’emergenza covid-19

Una sorpresa che più che riempire lo stomaco ha sicuramente scaldato il cuore.

Ieri mattina domenica particolare per gli operatori dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

In ospedale sono arrivati vassoi pieni di cornetti e dolci per la prima colazione di medici e infermieri.

Come raccontato dal Messaggero, l’idea è arrivata dall’imprenditore civitavecchiese Paolo Sacchetti che ha commissionato i dolci alla pasticceria La Fontana.

Sicuramente un bel gesto per ringraziare e dimostrare solidarietà ai tanti medici e infermieri impegnati, in prima linea, per contrastare l’emergenza coronavirus