Condividi Pin 59 Condivisioni

Il premier: “Queste sono le settimane più rischiose e ci vuole la massima precauzione. Non possiamo abbassare la guardia”

Coronavirus, Conte: “Il picco non è ancora arrivato” –

Il picco di contagi da covid-19 non è ancora arrivato.

A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Conte.

“Bisogna evitare in tutti i modi gli spostamenti non assolutamente necessari”, ha detto.

“Gli scienziati ci dicono che non abbiamo ancora raggiunto il pizzo, queste sono le settimane più rischiose e ci vuole la massima precauzione. Non possiamo abbassare la guardia”.

Per il premier non sono necessarie nuove restrizioni. Basta attenersi scrupolosamente a quelle già messe in atto.

“Le attività motorie – ha detto – sono consentite, ma andare a correre tutti insieme è vietato. Bene hanno fatto i sindaci a chiudere i parchi e bene fanno i vigili a contrastare gli assembramenti”.

“Questo – ha proseguito – purtroppo vale anche per le Chiese. So che sto chiedendo tanto, ma dobbiamo predisporci ad affrontare il picco del contagio ed è bene restare tutti a casa”.