Civitavecchia, rubavano carburante dalla motrice di tir. 2 uomini denunciati dalla Polizia

Civitavecchia, rubavano carburante

Gli agenti delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitavecchia hanno denunciato in stato di libertà due fratelli, di nazionalità romena, responsabili di furto di gasolio dal serbatoio della motrice di un mezzo parcheggiato in località La Scaglia.

L’episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato. I due sono accusati di aver asportato, con la tecnica del “succhio”, 9 taniche da 25 lt. di gasolio dal mezzo al quale, la sera prima, il proprietario aveva fatto il pieno. Gli agenti, attorno alle 3 di notte, transitando su viale Matteotti notavano un uomo aggirarsi tra i veicoli in sosta e insospettiti decidevano di controllarlo.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo cercava di disfarsi di un grosso cacciavite, ma veniva notato dagli agenti che lo bloccavano e recuperavano l’attrezzo. Ad insospettire maggiormente gli agenti il forte odore di gasolio che emanava e le mani sporche di grasso, pertanto poiché l’uomo da un controllo in Banca Dati risultava avere numerosi precedenti per reati di natura predatoria, decidevano di approfondire il controllo estendendolo anche alla sua macchina, individuata grazie alle chiavi di cui era in possesso.

All’interno del mezzo, venivano rinvenute altre ghirbe di plastica vuole ed un tubo di plastica. Mentre i poliziotti procedevano al controllo del giovane, poco distante da loro notavano la presenza di un altro uomo che subito veniva fermato ed identificato, scoprendo che i due erano fratelli. Anche quest’ultimo emanava un forte odore di gasolio ed era completamente sporco di grasso.

L’uomo veniva trovato in possesso della chiave di un altro veicolo, e pertanto gli agenti sottoponevano a controllo anche il secondo mezzo, rinvenendo al suo interno le taniche piene di carburante ed un altro pezzo di tubo utilizzato per effettuare il cosiddetto “succhio” dal serbatoio. Una volta fermati, i due fratelli di 20 e 28 anni, dichiaravano di aver rubato, poco prima, il

carburante da un mezzo pesante parcheggiato in località La Scaglia.

Subito veniva rintracciato il proprietario del tir il quale confermava di aver subito il furto in quanto, la sera prima lo aveva rifornito con 250 litri di carburante e al controllo la lancetta indicava il serbatoio quasi vuoto.

Il carburante rinvenuto veniva restituito all’autotrasportatore ed i due giovani denunciati per furto. Inoltre ad uno dei due fratelli, residente nel comune di Marsciano, è stato notificato il Foglio di Via Obbligatorio per 1 anno dal comune di Civitavecchia, emesso dal Questore di Roma.

foto di repertorio