L’assessore alla Cultura Marco Milani chiarisce sull’organizzazione dell’evento giunto alla sua 70esima edizione nonostante il coronavirus

“Ladispoli, vanno avanti i preparativi per la Sagra” –

Il coronavirus non ferma i preparativi per la Sagra del Carciofo romanesco 2020.

A dirlo è stato l’assessore alla cultura Marco Milani che in queste settimane sta andando avanti con la realizzazione dell’evento giunto alla 70esima edizione.

La preoccupazione, di molti cittadini è infatti che il coronavirus possa portare all’annullamento dell’evento, proprio come sta accadendo in alcune zone d’Italia (uno tra tutte basti pensare all’annullamento del festival internazionale del giornalismo in programma ad aprile a Perugia e rinviato al 2021).

“Non è il comune a decidere se annullare o meno l’evento – ha spiegato Milani – ma è la Prefettura a stabilirlo”.

E ad oggi dalla Prefettura “non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione”.

Quindi se la situazione dovesse continuare a essere sotto controllo come in questo periodo (per la Regione Lazio) non è escluso che l’evento abbia buone probabilità di essere confermato.

Nel caso contrario, si valuterà solo successivamente come organizzarsi: se cioè riuscire a far slittare la kermesse di qualche settimana oppure annullarla del tutto.

Ma ad oggi, questo scenario non è ancora da prendere in considerazione.