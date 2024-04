Ristampa del libro di Gianluca Peciola “La linea del silenzio” edito Solferino. La presentazione il 23 aprile a Civitavecchia

Il libro di Gianluca Peciola intitolato “La linea del silenzio”, edito Solferino, sarà ristampato per la seconda edizione solo una settimana dopo l’uscita del romanzo. La presentazione avrà luogo martedì 23 aprile 2024 alle ore 18:00 presso la Libreria Dettagli, situata in Via Alberto Guglielmotti 2 a Civitavecchia. La presentazione sarà condotta dalla Professoressa Maria Zeno.

Gianluca ha un ricordo molto vago di suo padre, morto quando lui era piccolo. In famiglia se ne parla poco e d’altra parte i problemi da affrontare sono altri, da quando sua cugina Laura è finita in carcere, gli hanno detto, per una lite stradale. Con sua madre, Gianluca va a trovarla spesso e la sua adolescenza è punteggiata dagli appuntamenti in parlatorio, dalle misteriose allusioni delle guardie, da un clima di segreto e sospetto. Solo più tardi scoprirà che Laura, in realtà, ha fatto parte del commando che ha rapito e ucciso Aldo Moro: è stata la sua carceriera. Non solo, ma Laura non è la cugina di Gianluca: è sua sorella. Come si diventa grandi, come si trova la propria strada, quando metà della tua vita si rivela essere una menzogna? Questa è la storia di una famiglia e di un’educazione sentimentale e politica, ma è anche la storia di una generazione, quella di Gianluca, l’ultima che ha affrontato la tentazione della lotta armata. Un

romanzo intenso e convincente che si fa narrazione di una stagione politica e metafora della tormentata memoria italiana.

Gianluca Peciola, educatore e scrittore, è stato assessore municipale, consigliere comunale e provinciale a Roma. Impegnato nel sociale, in progetti di accoglienza e scolarizzazione di rifugiati e migranti, è tra i fondatori del collettivo territoriale Casetta Rossa.