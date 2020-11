Share Pin 16 Condivisioni

La giovane donna morta in un incidente il 2 novembre scorso lascia tre figli

Civitavecchia, raccolta di fondi per la famiglia di Hazel –

Una tragedia nella tragedia: Hazel Desimone lascia tre figli e le difficoltà per la sua famiglia non sono poche.

Una raccolta fondi è dunque iniziata a Civitavecchia per sostenere le spese del funerale della giovane donna, vittima della strada insieme al compagno Matteo Rossi.

La campagna di raccolta è iniziata con le parole di Gigliola Medici, amica di Hazel “È nei momenti più difficili che abbiamo il dovere di mostrare di essere comunità”.

“Questo vuol dire tante cose, ma soprattutto dare il proprio contributo per la collettività ed essere vicino a chi è in difficoltà”.

“Hazel lascia tre figli – prosegue Gigliola – qui oltre a loro e all’ ex marito non ha nessun parente che possa sostenerli. Per questo dobbiamo aiutare questi splendidi ragazzi. Qualsiasi piccolo sforzo può fare la differenza. Abbiamo avviato una raccolta fondi su Facebook alla pagina “Raccolta Fondi per funerale Hazel. Grazie a chi li aiuterà”

Il funerale si svolgerà sabato 7 novembre alle ore 11:00, nella parrocchia di Gesù Divino Lavoratore.

Pagina Facebook della raccolta fondi: https://fb.me/e/eiXDbijl3