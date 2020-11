Share Pin 5 Condivisioni

I dati odierni nazionali descrivono una situazione grave del Paese con un tasso di positività che supera il 15%

Coronavirus, Rezza: “non è un buon segnale, anche i decessi sono molti” –

“L’aggiornamento sui dati di oggi non va bene, con 34.500 casi, non è un buon segnale anche perché la percentuale di tamponi positivi supera il 10%. Anche i decessi sono molti”.

Lo ha detto il direttore Prevenzione Gianni Rezza alla conferenza stampa del ministero della Salute.

I dati forniti dal Ministero parlano di 34.505 contagiati, 428 morti, 4.961 guariti.

La situazione negli ospedali è di +1.140 ricoveri e di +99 terapie intensive.

Sono stati effettuati 219.884 tamponi, ma con un tasso di positività del 15,7% (+1,3%).

Il nuovo DPCM ha introdotto un sistema, quello dei colori, che ha lo scopo di identificare rapidamente la situazione complessiva di ogni singola regione di saper affrontare l’emergenza pandemica.

Il colore non è attribuito solo dal numero di casi positivi, ma da una serie di fattori che comprendono anche il numero di terapie intensive disponibili e di strutture in grado di identificare i casi, tracciare i contagi e assistere i malati.

Nelle prossime settimane, per lo meno fino al 3 dicembre, regole e limitazioni saranno quelle note e solo in base all’andamento di questi dati, varieranno, in meglio o in peggio.