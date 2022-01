“Vogliamo ribadire alle famiglie che stiamo mettendo in campo il massimo sforzo per garantire che la scuola possa proseguire in sicurezza”

Civitavecchia, Picca: “Attiva da giorni la cabina di regia per monitorare la situazione nelle scuole” –

“Come amministrazione comunale, d’accordo col sindaco Tedesco, siamo in costante contatto con i presidi e tutti i rappresentanti delle scuole comunali di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Civitavecchia.

Anche ieri, nel giorno che ha preceduto la riapertura delle scuole, abbiamo parlato con loro per rafforzare il coordinamento con la macchina comunale e mettere a punto le iniziative da prendere.

Abbiamo chiesto di ricevere questa mattina da tutti gli istituti scolastici una comunicazione ufficiale per rappresentarci lo stato dell’arte”. Lo afferma in una nota Monica Picca, Assessore alla Scuola del comune di Civitavecchia.

“Essendo arrivata solo a poche ore dalla riapertura un’ordinanza che impone il distanziamento di due metri, è chiaro che ogni Istituto ha deciso di riordinare i tempi di presenza degli alunni nelle mense in base agli spazi disponibili. Ogni decisione sarà presa di concerto con i presidi”.

“Vogliamo ribadire alle famiglie che stiamo mettendo in campo il massimo sforzo per garantire che la scuola possa proseguire in sicurezza. Facciamo appello alle istituzioni superiori, dalla Regione al Ministero, affinché si attivino per mettere le amministrazioni locali, che sono la vera frontiera dei diritti dei cittadini, in condizioni di dare tutte le risposte e il supporto necessario in questo momento delicato per il nostro Paese”, conclude l’assessore Picca.