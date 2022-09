Civitavecchia, perde il controllo dell’auto e finisce contro il guard rail

Il sinistro è avvenuto in via Sandro Pertini

Poco fa i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Sandro Pertini per un incidente che ha coinvolto un 30enne. Il giovane, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua vettura andando ad impattare contro il guard rail. I vigili del fuoco si sono adoperati per fornire i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Il giovane non sarebbe verserebbe in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e per dirigere il traffico.