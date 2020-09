Share Pin 1 Condivisioni

Il gruppo politico: “Cercheremo e troveremo nelle pieghe del bilancio le somme necessarie all’acquisto di pc portatili o altri device utili per la didattica a distanza”

Civitavecchia, pc portatili agli studenti in isolamento: impegno della Lega –

Trovare le risorse necessarie, nel bilancio, per acquistare pc portatili e altri device per la didattica a distanza di alunni civitavecchiesi che dovessero essere costretti all’isolamento obbligatorio.

E’ questo l’impegno che la Lega di Civitavecchia, attraverso l’assessore Emanuela Di Paolo, intende portare avanti.

“Tra i troppi aspetti fondamentali che le politiche per la scuola di questo governo hanno tralasciato, ce ne sono molte nelle quali sono stati i Comuni a dover correre ai ripari”.

“Per non scaricare di nuovo sulle famiglie e in particolare sui bambini i problemi derivanti alle misure di contenimento del Covid-19, l’amministrazione Tedesco ha già fatto molto”.

“Tuttavia, come Lega, ci sentiamo in dovere di farci carico di un ulteriore impegno: attraverso il nostro assessore Emanuela Di Paolo, cercheremo e troveremo nelle pieghe del bilancio le somme necessarie all’acquisto di pc portatili o altri device utili per la didattica a distanza di alunni civitavecchiesi che dovessero essere costretti all’isolamento obbligatorio”.