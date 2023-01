Civitavecchia: a giorni open day e apertura delle iscrizioni per la scuola dell’infanzia

L’assessore all’istruzione, Simona Galizia: “Programmazione scolastica già in pieno movimento nel Comune di Civitavecchia

Programmazione scolastica già in pieno movimento nel Comune di Civitavecchia.

Lo rende noto l’Assessore all’Istruzione, Simona Galizia, illustrando all’utenza le iniziative che gli uffici hanno preparato per i prossimi giorni.

La prima novità è che dalle ore 8 del 9 gennaio fino alle ore 20 del 30 gennaio, sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Comunale “I Bambini di Beslan” in via dell’Immacolata snc, per l’anno scolastico 2023/2024.

A disposizione ci sono 22 posti, di cui 11 riservati alla sezione a tempo ridotto (orario 8-13) e 11 riservati alle 2 sezioni a tempo prolungato (orario 8–15.30 dal 1 ottobre 2023 all’8 giugno 2024).

Si rammenta che è possibile presentare la domanda di iscrizione presso una sola delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio, compresa quella comunale, mentre per quanto riguarda i criteri di ammissione e relativi punteggi, si rimanda all’allegato avviso in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Le istanze potranno essere presentate da genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario, esclusivamente on-line compilando il modulo disponibile, con accesso consentito solo tramite Spid.

In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online, gli interessati potranno contattare i numeri: 0766 590563 – 3290088576 (l’assistenza telefonica sarà garantita da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17).

L’assistenza alla compilazione on line potrà essere richiesta all’interno della procedura on line.

L’ultimo giorno utile all’invio delle domande, il 30 gennaio, si garantirà l’assistenza dalle ore 10 fino alle ore 12. Gli uffici consigliano tuttavia di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza del bando.

Non solo, però. Come spiega ancora l’Assessore Galizia, “il giorno 11 gennaio, dalle ore 15.30 alle 17, e il giorno 14 gennaio, dalle ore 9 alle 13, la struttura di Via dell’Immacolata sarà aperta per un Open Day dedicato all’utenza.

Durante il periodo delle iscrizioni, le famiglie potranno informarsi adeguatamente sulla struttura e sul progetto didattico-educativo, gli stessi genitori avranno modo di conoscere le insegnanti, saranno presentati loro gli spazi e sarà descritta la giornata scolastica.

Una modalità di dialogo e apertura che è la benvenuta, per avvicinare il mondo della scuola all’utenza”.Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0766.590563 e 0766.590561.