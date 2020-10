Civitavecchia, oggi la Camminata in rosa di ANDOS

Share Pin 1 Condivisioni

Marietta Tidei: “Ogni giorno donne coraggiose combattono col cancro al seno”

A Civitavecchia con le donne dell’ANDOS per la Camminata in rosa. Ogni giorno ci sono donne coraggiose che lottano contro il cancro al seno. A loro va il nostro primo pensiero con l’augurio di ritornare vittoriose.In quella guerra le donne, ma anche gli uomini che sono legati alle pazienti, possono offrire un importantissimo sostegno umano ed affettivo. Ma ci sono due battaglie contro i tumori in cui quelli che erano semplici sostegni si trasformano in protagonisti.La prima è quella della ricerca scientifica che, certo, vede in prima linea i ricercatori e le ricercatrici, che però hanno bisogno di essere supportati. La seconda è la battaglia della prevenzione. Soprattutto nel caso del tumore alla mammella, che rappresenta il 30% delle neoplasie nelle donne, lo screening riveste un’importanza fondamentale: la tempestività della diagnosi si traduce in una diminuzione della mortalità.La Regione Lazio anche quest’anno ha lanciato “Ottobre Rosa”, la campagna gratuita per la prevenzione del tumore al seno.Durante tutto il mese le donne nella fascia di età tra i 45 e i 49 anni, cioè quelle non comprese nella fascia garantita dal programma di screening, avranno l’opportunità di prenotare e svolgere una mammografia gratuita.La campagna “ottobre rosa” però da sola non basta. L’impegno e la mobilitazione devono essere costanti e devono vedere la sinergia tra istituzioni, cittadini ed associazioni.La “camminata rosa” di Civitavecchia mette insieme chi ha già guardato in faccia la malattia e chi può dare un contributo determinante per sconfiggerla. E’ di stimolo a tutte quelle donne che, con un semplice esame, possono salvare la propria vita.È una camminata carica di valori e significati che vanno sostenuti e replicati. Insieme ai palloncini rosa abbiamo voluto far volare un palloncino azzurro in ricordo dell’indimenticabile Maestro Rossano Cardinali, scomparso questa settimana, che si è speso moltissimo in questa battaglia. Sono fiera di essere qui oggi, sia come donna che come rappresentante delle Istituzioni.