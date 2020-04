Civitavecchia, muore bimbo di un mese

Condividi Pin 171 Condivisioni

Inutile la corsa in ospedale. La Procura apre un’inchiesta

Tragedia ieri sera a Civitavecchia. Un bimbo, di un mese, è morto per cause ancora in corso di accertamento.

Come riporta civonline.it, i soccorsi sono stati allertati dai genitori del bambino a causa di problemi respiratori.

Inutile la corso in ospedale dove i medici hanno tentato di salvare la vita al piccolo che in ambulanza avrebbe perso conoscenza.

La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso.

Lunedì dovrebbe svolgersi l’autopsia sul corpo del piccolo.