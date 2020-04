Condividi Pin 2 Condivisioni

Il contributo realizzato dalla collaborazione tra la divulgatrice scientifica Pamela Baiocchi e il naturalista e zoologo Antonio Pizzuti Piccoli

Alla scoperta degli anfibi e dei rettili del Bosco di Palo –

“In un momento in cui non è possibile visitare la natura, ecco che la natura viene a trovarvi, con una guida dedicata agli anfibi e rettili dell’Oasi Naturale del Bosco di Palo, un contributo importante per la conoscenza di queste preziose ed importanti specie animali”.

E’ l’iniziativa promossa dalla divulgatrice scientifica e responsabile della tutela della fauna acquatica e terrestre, Pamela Baiocchi, e dal naturalista e zoologo Antonio Pizzuti Piccoli.

Un piccolo testo che darà la possibilità ai lettori di comprendere in maniera semplice e immediata gli anfibi e i rettili dell’Oasi naturale del Bosco di Palo.

“Un omaggio all’Oasi del Bosco di Palo, un luogo dove la natura manifesta la sua immensa bellezza – ha commentato Baiocchi – Insieme al Naturalista e Zoologo Antonio Pizzuti Piccoli, direttore dell’Area, abbiamo scelto di descrivere in modo semplice e divulgativo le specie maggiormente diffuse nel sito naturalistico. La guida “Rettili e Anfibi nell’Oasi del Bosco di Palo”, ci aiuta a capire meglio e identificare gli abitanti dell’area, con l’intento di avvicinare sempre più le persone al meraviglioso mondo della natura.

La pubblicazione è scaricabile gratuitamente al seguente link: RETTILI E ANFIBI