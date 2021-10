Il deputato di Forza Italia: “Questo Governo ha rispettato gli impegni”

Civitavecchia, l’onorevole Battilocchio: “Bene i fondi per i ristori alle autorità portuali” –

Arrivano i fondi per i ristori alle Autorità Portuali e l’onorevole Alessandro Battilocchio si dice soddisfatto.

“In questi giorni – ha detto il deputato di Forza Italia – senza lanciare allarmismi, ho sempre lavorato per monitorare la situazione, in stretta, costante sinergia con il Presidente Musolino”.Ho anche partecipato di persona, in sostituzione di un collega, alla Commissione Trasporti, fino all’approvazione finale del provvedimento, per verificare il rispetto degli impegni”.

“I fondi stanziati, come ho sempre sostenuto, sono indispensabili per l’azione della nostra Autorità portuale, dopo la fase drammatica dei mesi scorsi”.

“E’ prevista nel decreto anche una tempistica precisa che va controllata e rispettata e che ci consentirà di tornare pienamente in carreggiata. Vengono così anche onorati gli impegni presi dal Governo in Aula su miei ordini del giorno inerenti il necessario riconoscimento della specificità della situazione del Porto di Civitavecchia”.

“Ma ora subito al lavoro per fare in modo di garantire attenzione al nostro territorio anche in tutti i prossimi provvedimenti”, ha concluso.