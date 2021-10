Disavventura per una donna ieri pomeriggio in zona Boccelle nel parcheggio di un supermercato

Civitavecchia: le dicono che le sono caduti i soldi e le rubano la borsa dall’auto –

Continuano i “furti con destrezza” sul territorio. La malcapitata una donna che ieri pomeriggio si trovava in zona Boccelle, a Civitavecchia, per fare la spesa.

A raccontare la sua disavventura è stata proprio lei sui social. Secondo quanto raccontato, dopo aver fatto la spesa, la donna era salita in auto quando un uomo le ha fatto “segno che qualcosa era per terra”. E così, dopo ripetute segnalazioni da parte dell’uomo è scesa dalla sua auto per verificare con i suoi occhi.

“Dietro la macchina, per terra, c’erano delle monete: il caso ha voluto che fossero più o meno quelle che tenevo nel borsellino, per cui d’istinto mi sono chinata per raccoglierle”.

E proprio in quel momento un’altra persona ne avrebbe approfittato per sottrarle la borsa che stava in auto, sul lato passeggero.

“Era già buio, non c’era nessuno, ho visto solo una macchina che si è allontanata”, ha raccontato ancora la malcapitata. Della vicenda sarebbero stati informati i Carabinieri.