Civitavecchia, l’assessore Ciacciarelli: “35 milioni per la riqualificazione del porto”

“Finalmente sono arrivati nelle casse dell’Autorità Portuale e del Comune di Civitavecchia i 35 milioni di euro stanziati dal ministero delle Infrastrutture per la riqualificazione del porto di Civitavecchia. Un risultato che conferma la concreta vicinanza del Governo, e in particolare del ministro Salvini, al nostro territorio regionale. I fondi consentiranno di completare la riqualificazione e l’ammodernamento del porto di Civitavecchia, facilitando l’accesso e il collegamento con l’area turistico-ricettiva, così da renderlo sempre più competitivo e adeguato a un turismo crocieristico in costante crescita”.

“Lo sviluppo del porto di Civitavecchia costituisce un’importante premessa per l’affermazione, nel Lazio, di un sistema portuale che presto sarà avvalorato e accompagnato dalla definizione di un nuovo Piano dei porti, che vedrà la realizzazione di nuovi sette siti destinati alla nautica da diporto”.

Lo dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli.