Civitavecchia, l’ASD il 2 giugno organizza l’evento “Sportivamente in gioco”

“Con la ripresa di tutte le attività possiamo dare finalmente il via alle attività del CENTRO CONI–ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT a.s.. 2020-2021, di seguito elencate per il mese di GIUGNO, organizzate: ASDPALLAVOLO CIVITAVECCHIA -ASD HANDBALL FLAVIONI -ASD COSERNUOTO –SNC CIVITAVECCHIA La progettualità, basata sulle pratiche multidisciplinari sportive, sociali e solidali, anche ricreative, si colloca sul territorio coperto e vissuto con la promozione e la valorizzazione dell’attività sportiva giovanile seguendo il progetto promosso dal CONI per l’orientamento e avviamento allo sport per la fascia di età 5-14 anni. L’obiettivo primario, attraverso le attività sportive, è la crescita basata sul rispetto di ogni diversità e la tolleranza. Con l’ausilio di istruttori, di tecnici e dei volontari delle associazioni verranno proposte diverse discipline che consentiranno di mettere in gioco la competenza e la preparazione di ciascuno, garantendo nel tempo un approccio alle attività sportive come strumento di formazione e stimolo per la personalità dei bambini e dei ragazzi. In un momento così particolare per la fascia dei giovani e giovanissimi, queste iniziative ci vedono stimolati e coesi per riportare, nel più breve tempo possibile e in sicurezza, lo sport al centro delle attività parallele alla scuola e alla famiglia. In occasione della Festa della Repubblica e della Giornata Nazionale dello Sport, organizziamo “Sportivamente in gioco”, manifestazione ludico sportiva che darà avvio alle attività del CENTRO CONI 2020-2021, per l’intero mese di giugno negli impianti in gestione delle associazioni sportive promotrici dell’iniziativa. Il progetto si sostanzia in attività sportive, multidisciplinari dedicate alla fascia di età 5-14 anni al fine di offrire orientamento e avviamento allo sport. I tecnici delle associazioni coinvolte nel Centro CONI, utilizzando lo strumento privilegiato di apprendimento motorio-sportivo ossia il gioco: Volley s3 e beach volley base, pallamano scuola e beach handball base, gioco con palla in acqua e staffetta, palla base, palla meta, gioco dei 10 passaggi, palla rilanciata, palla avvelenata, badminton, percorso multilaterale con cerchi, coni, ostacoli e scalette, percorsi con palle di diverse dimensioni stimoleranno i giovani ad esprimere al meglio il proprio talento, trasferendolo da una disciplina all’altra. Il progetto Centro CONI è promosso dal CONI attraverso i propri Comitati Regionali, si propone i seguenti obiettivi:

– Offrire a tutti i giovani la possibilità di praticare l’attività sportiva, con differenti percorsi indirizzati anche alla ricerca del proprio talento che nel futuro potrebbe sfociare nell’alto livello;

– Arrivare ad acquisire competenze motorie e sportive e ad affinare i gesti tecnici specifici attraverso la sperimentazione di diverse discipline sportive;

– Orientare e motivare i giovani in modo corretto contrastando il fenomeno dell’abbandono (DROP OUT) grazie anche al trasferimento del talento da una disciplina ad un’altra.

L’approccio e metodologia:

– Il modello proposto offre ai giovani sportivi 5/14 anni un diverso approccio culturale e metodologico, differenziato per fasce d’età, che prevede il coinvolgimento di più società sportive o polisportive che, attraverso un’attività di progettazione e di interscambio tra tecnici, contempli il trasferimento dei «saperi» e delle «competenze» tra le diverse discipline sportive guidando il giovane in un percorso di pratica sportiva multidisciplinare che potrebbe sfociare nell’alto livello ma sicuramente garantirà la costruzione di un bagaglio motorio vario e completo.

– Lo strumento didattico privilegiato di apprendimento motorio-sportivo è il gioco per il ruolo fondamentale che riveste nel motivare i giovani e per la sua valenza aggregativa

L’Attività:

– Attività propedeica alla Pallavolo, Pallamano, Nuoto e Pallanuoto;

– Promozione, Monitoraggio e Attività collateral;

Sarà una festa che vorrà coinvolgere in FORMA COMPLETAMENTE GRATUITA, sia i tesserati delle associazioni sportive impegnate nel progetto, che bambini e ragazzi che vorranno avvicinarsi all’area attrezzata e svolgere durante la mattinata attività propedeutiche al fine di promuovere e valorizzare la funzione socio-educativa dello sport.

Periodo di svolgimento attività “SPORTIVAMENTE IN GIOCO” si svolgerà Mercoledì 2 giugno 2021 dalle ore 10:00-19:00 presso la Beach Arena, l’impianto sportivo “Alfio Flores” della SNC di Civitavecchia e le aree verdi circostanti della Marina di Civitavecchia.

Dal 3 al 30 Giugno 2021 le attività del centro Coni proseguiranno anche con le attività del Centro Estivo, durante la settimana con 6 ore da spalmare su 2 giornate di attività multidisciplinare a rotazione.

COORDINAMENTO TECNICO:

– Prof. Stanzione nadia ASD Handball;

– Prof. De Gennaro Giancarlo ASD Pallavolo Civitavecchia;

– Prof. Parisi Antonio ASD Cosernuoto.

IMPIANTI: Gino Malavasi(Arena Beach) Cosimi Roberto (ASP) e Feoli Simone (SNC)

COORDINATORI: Marano Mina Cell. 3201510580, Pierluigi Risi Cell. 335785012″

Lo rende noto in un comunicato l’ASD Civitavecchia