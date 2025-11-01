Il punto di ritrovo sarà situato difronte la Capitaneria di Porto da cui partirà un bus che accompagnerà i visitatori a bordo e viceversa.
Civitavecchia, la nave della Marina Militare Trieste in sosta nel porto –
Dall’1 al 7 novembre p.v., Nave Trieste, unità d’assalto anfibio multiruolo, farà sosta nel porto di Civitavecchia presso il posto d’ormeggio 13 Nord.
Durante la sosta, la nave sarà aperta alle visite della popolazione in occasione del prossimo ‘4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate’, dalle ore 16:30 alle ore 19:00.
Il punto di ritrovo sarà situato difronte la Capitaneria di Porto da cui partirà – ogni 20 minuti circa – un bus che accompagnerà i visitatori a bordo e viceversa.