Riscontrato un danno allo scafo. Bloccata per evitare conseguenze per l’ambiente marino

Civitavecchia: la Guardia Costiera ferma una nave mercantile

A seguito di una verifica effettuata da personale specializzato in sicurezza della navigazione appartenente al nucleo ispettori in port state control (PSC) della Direzione marittima di Civitavecchia, è stata sottoposta a fermo amministrativo la M/N KAMARI – di bandiera Marshall Islands – proveniente dal Sudafrica e ora ormeggiata alla banchina 23 del porto di Civitavecchia.

La nave, impegnata in operazioni di sbarco di ferrocromo, è stata detenuta in aderenza alle normative internazionali di settore che regolano la sicurezza dei trasporti marittimi, in quanto è stato riscontrato un danno alla struttura dello scafo.

Al fine di evitare ogni possibile conseguenza per l’ambiente marino, si è disposto il conferimento a terra dell’intero contenuto delle casse di ritenuta delle acque di sentina, e lo specchio acqueo è stato circoscritto con panne galleggianti sotto la supervisione del nucleo nostromi della Guardia Costiera.

Sono già in corso i necessari lavori di riparazione alla nave con l’ausilio di operatori subacquei locali.

Al termine degli interventi gli ispettori PSC provvederanno a verificare l’avvenuta eliminazione dei danni e quindi il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza prima di consentire alla “Kamari” di riprendere la navigazione e lasciare lo scalo di Civitavecchia.