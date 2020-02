Condividi Pin 0 Condivisioni

Appuntamento da non perdere domenica 23 febbraio 2020 alle ore 15 con la sfilata dei carri

Civitavecchia, in arrivo la festa ‘Io Faro Carnevale’

Il carnevale arriva anche a Civitavecchia con la festa ‘Io Faro Carnevale, la vita es un carneval.

Appuntamento da non perdere domenica 23 febbraio 2020 alle ore 15 con la sfilata di sei carri. A prendere parte infatti il Carro ‘Simmo ‘e Napule, paisa’; il Carro ‘Non abbiamo un pianeta B!’; il Carro ‘La casa di Carta’; il Carro ‘Disco ’70 – ’80 – ’90 e infine il Carro ‘Sulle Ali dell’Oriente’.

Si ringrazia la Pro Loco di Civitavecchia per aver promosso e sponsorizzato il concorso ”Il Manifesto 24esima Edizione Io faro Carnevale Città di Civitavecchia e Conad Nord Ovest. Progetto finanziato dalla fondazione Ca.Ri.Civ.

In caso di avverse condizioni meteo la sfilata si svolgerà il primo marzo. La sfilata seguirà il seguente percorso, con inizio da via Rodi, proseguirà su viale Matteotti, Largo d’Ardia, Corso Centocelle, via Crispi, via G. Bruno, per concludersi su Viale Garibaldi.