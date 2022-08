Civitavecchia, il Sindaco: “Sconto in bolletta per famiglie e imprese vicini alle centrali a carbone” –

Riceviamo e pubblichiamo –

“Anche alle famiglie e alle imprese e ai commercianti civitavecchiesi purtroppo arrivano bollette astronomiche. Appare sicuramente paradossale che la centrale di Torre Valdaliga Nord, in ragione delle pur comprensibili esigenze nazionali dettate dal Governo, produca energia elettrica a pienissimo regime ormai da mesi, e che alla città rimangano solo le dannose conseguenze ambientali”.

“Si parla in queste ore degli enormi extra-guadagni conseguiti da chi produce energia e ritengo doveroso che la nostra comunità, che vive all’ombra di una centrale che brucia carbone a pieno ritmo, vada indennizzata e non solo in termini di compensazioni (che vanno a mio avviso comunque riaggiornati), ma attraverso quantomeno un vero e proprio sconto in bolletta per chi risiede nei Comuni sottoposti alle emissioni”.

“Del resto l’esempio della Regione Basilicata è sicuramente significativo in tal senso e non vedo perché anche qui non si possa procedere con un aiuto concreto ai residenti, alle imprese e ai commercianti che stanno vivendo momenti di grande difficoltà con un prospettive ancora peggiori”.

Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.