Share Pin 0 Condivisioni

Angeloni: “Confidiamo sulla positiva azione del nuovo Presidente dell’Autorità Pino Musolino”

Civitavecchia, il Presidente della Commissione Trasporti visita il porto –

“Appreziamo molto le parole di Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti della Camera”, ha dichiarato in una nota Fabio Angeloni, responsabile infrastrutture di Italia Viva della Provincia di Roma.

La Paita ha fatto una visita istituzionale presso le strutture del Porto di Civitavecchia.

“Ha speso parole importanti sul futuro di questo fondamentale asset strategico, non solo per Civitavecchia, ma per tutta l’economia del Lazio”, ha detto Angeloni.

“Concordiamo in particolare con la Presidente Paita, quando sostiene la necessità che il Porto torni ad essere il Porto di Roma, rilanciando sì la sua vocazione turistica, attraverso il flusso croceristico, ma essendo capace di guardare anche al sistema mercantile”.

“Pensiamo ad esempio al trasporto alimentare. Su questa nuova visione confidiamo sulla positiva azione del nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino”, ha concluso Angeloni.