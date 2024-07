Civitavecchia: “il poeta del Cuore “omaggio a Massimo Troisi, in scena il 27 Luglio all’ Arena Pincio

IL POETA DEL CUORE omaggio a Massimo Troisi 27 Luglio ore 21 Arena Pincio

IL POETA DEL CUORE andrà in scena sabato 27 luglio ore 21 presso l’arena Pincio di Civitavecchia. Uno spettacolo teatrale multimediale dedicato al grande Massimo Troisi attore, comico, regista, sceneggiatore e cabarettista italiano che oggi avrebbe festeggiato i suoi 71 anni se la malattia non lo avesse portato via nella notte del 4 giugno 1994. Il 2024 segna i 30 anni dalla morte. Il poeta del cuore è uno spettacolo fatto da giovani, proposto dall’associazione artistica Traiano nella persona del Presidente Giacomo Costanzo, giovane attore di teatro che ha ideato e firmato anche la regia di questo spettacolo promosso dal Comune di Civitavecchia con l’assessorato alle politiche giovanili.

L’associazione Traiano ringrazia l’ex ass. Deborah Zacchei per averlo fortemente sostenuto e un ulteriore ringraziamento alla presidente della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco che ben nota è la sua sensibilità verso la cultura soprattutto quando a farla sono i giovani! Si ringraziano inoltre Stefano De Giovanni e Riccardo Ruggeri della Sub Sea Services, sponsor della serata. In scena oltre all’attore regista Giacomo Costanzo per la parte recitativa: Matteo Tusculano, Leonardo Ben Riane, Filippo Granati, Flavia Pennesi, Francisco Amariei, della compagnia teatrale Blue in the face, per le canzoni la splendida voce di Alice Paba, per le coreografie Maria Luisa Rubulotta del Ballet Center con i ballerini :Christian Graziano, Giulia Bellissimo, Patrizia Carolini, Emma Da Lozzo, Giulia Maccarini, Giulia Palombo, Sara Panunzi. In mostra anche le tele pittoriche dedicate a Troisi e i luoghi di Napoli a cura dell’associazione Traiano, in esposizione le opere di : Ombretta Del Monte, Laurina Rietti, Roberto Villotti, Maria Rita Dionisi, Rossana Ciotti, Paola Bisozzi, Alessandro Venanzi, Monica Di Folco, Oriana Trenta, Fiorella, Fiorella Buffardi, Maria Carla Ponti, Adriana Genovese, Alessandra Massaccesi.

“Una serata che porterà in scena una commistione fra diverse arti, mettendo in mostra le tante anime di Massimo, la sua indiscutibile e naturale vena comica attraverso alcuni dei famosi sketch del trio “La Smorfia” composto assieme ai suoi due amici Lello Arena ed Enzo De Caro, proprio con quest’ultimo Massimo ebbe in giovane età una collaborazione che portò alla nascita di una sorta di raccolta di poesie-canzoni in cui Massimo si rivela in una intimità tipica della poesia che pochi conoscono, Massimo scriveva il testo ed Enzo le musicava, avremo occasione stasera di ascoltarne qualcuna cantata ed altre recitate. Sempre in tema di poesie ascolteremo le bellissime parole del suo caro amico Roberto Benigni che ha dedicato dei versi al suo “Massimino” e le altrettanto emozionanti parole di una grande collega ed estimatrice di Massimo, Monica Vitti. Anche la musica sarà grande protagonista, come non ricordare la profonda amicizia con Pino Daniele, che ha portato a diverse collaborazioni, ci sarà dunque modo di ascoltare alcune canzoni colonne sonore dei film di Massimo, altre invece scritte da Massimo e musicate da Pino, e ovviamente la bellissima Napul’è che accomuna i due grandi artisti partenopei. Molti civitavecchiesi ricordano Troisi nel film “Che ora è ? “girato nella nostra città nel 1989 per la regia di Ettore Scola. Ringrazio vivamente chi ha accolto e sostenuto il progetto, uno spettacolo che voglio dedicare anche alla memoria di Renato Cervellin, storico fondatore dell’associazione Traiano. “ Afferma Giacomo Costanzo.

Presenta la serata Ombretta Del Monte.

Lo spettacolo è ingresso libero fino a esaurimento posti.