Civitavecchia, il Gran Premio Lazio Giovani premia Cv Volley tra le eccellenze della regione

“La Cv Volley per la stagione 2021-2022 nella classifica stilata dalla Fipav è in ottava posizione per il settore giovanile femminile e dodicesima per quello maschile.”

Lo dichiara in un comunicato l’A.S.D. Civitavecchia Volley, affermando inoltre:

“I parametri attraverso cui la Fipav ha assegnato le posizioni in classifica sono il numero dei tesserati under 18, i piazzamenti nei campionati giovanili, la partecipazione ai campionati di eccellenza regionale e la presenza degli atleti nelle rappresentative territoriali e regionali.

Un risultato importante poiché sulla base di tali classifiche si basa non solo un bonus di carattere economico che viene dato alle migliori società dalla Fipav per contribuire all’acquisto di materiale ed incentivare l’attività sportiva giovanile, ma in base a questa speciale classifica di merito giovanile è possibile richiedere e attivare la cosiddetta “wild card regionale” che permette alle società di richiedere l’assegnazione di titoli di serie D regionali e l’eventuale ripescaggio nei campionati d’eccellenza.

Cv Volley, soddisfatta e grata per essere tra le prime classificate in entrambe le categorie nel giovanile, ha strizzato un occhio alla possibilità di essere ripescata, soprattutto per la serie D femminile, una categoria a cui la società rosso nero potrebbe aspirare contando su un settore giovanile florido e in continua crescita.

L’assegnazione della wild card serie D femminile permetterebbe di completare il percorso delle atlete under 18 che ancora non siano pronte per la serie C.”