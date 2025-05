Giovedì 15 maggio 2025 nel porto di Civitavecchia, a partire dalle ore 11:00, si svolgerà la cerimonia per il trentesimo anniversario della costituzione di EUROMARFOR

Giovedì 15 maggio 2025 nel porto di Civitavecchia, a partire dalle ore 11:00, si svolgerà la cerimonia per il trentesimo anniversario della costituzione di EUROMARFOR (European Maritime Force). EUROMARFOR è una forza navale – non permanente – costituita il 15 maggio 1995 da Francia, Spagna, Italia e Portogallo con il trattato di Lisbona, sottoscritto nello spirito della “Dichiarazione di Petersberg del 1992”, e agisce come organismo internazionale per il mantenimento della pace e lo sviluppo della sicurezza marittima.

L’evento rappresenta un momento di alto valore simbolico per celebrare tre decenni di cooperazione marittima tra Francia, Italia, Portogallo e Spagna, a sostegno della sicurezza internazionale, della stabilità regionale e della tutela della libertà di navigazione.



Alla presenza dei quattro Fleet Commanders delle Marine EUROMARFOR, di autorità civili e militari e degli equipaggi della fregata italiana MARGOTTINI, del pattugliatore della Marina francese CDT BIROT, della fregata spagnola SANTA MARIA e della fregata portoghese BARTOLOMEU DIAS, sarà ripercorsa la storia della Forza, il suo contributo operativo nelle principali missioni multinazionali e il suo ruolo strategico nel Mediterraneo Allargato.