Civitavecchia: i Vigili del fuoco soccorrono un uomo in casa per un malore, purtroppo non c’è più nulla da fare.

Alle ore 14.30 di oggi, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Montegrappa civico 36, per soccorso una persona nella sua abitazione. Impossibilitati ad entrare dalla porta, i Vigili del fuoco, con l’ausilio della scala italiana hanno guadagnato l’ingresso nell’appartamento, sono riusciti a far entrare in questo modo il personale sanitario del 118 di entrare. Il medico purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo residente nello stabile in indirizzo.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, per indagare sulle dinamiche dell’incidente.