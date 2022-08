Civitavecchia, grandi risultati per il gruppo FLC Cavalli al campionato regionale della Gimkana Western

Gli atleti del gruppo di Fabio Cozzolino si sono classificati nelle posizioni di testa in quasi tutte le categorie

Grandi risultati domenica scorsa per il gruppo FLC Cavalli di Fabio Cozzolino al campionato regionale della Gimkana Western che si è svolto all’azienda agricola Iacchelli.

Il gruppo è riuscito a classificarsi nelle posizioni di testa in quasi tutte le categorie.

Doppia soddisfazione per l’istruttore nonché padre per la nomina di campione regionale nella categoria dei Novice Junior per Lorenzo Cozzolino, grande orgoglio anche per la mamma Tania.

Nella categoria Novice Horse è proprio Fabio Cozzolino su AF Ice Gun ad aggiudicarsi il secondo posto. Il terzo classificato, invece, è Bufi Gabriele con Great Freckles.

Nella Novice Junior divisione 2 il podio è tutto FLC Cavalli: svetta in prima posizione Elisa Quagliata su Gun Gun Smokie, seguono Ilaria Biferali su Martino e Licia Buzzi su Mr P of Snps Olano.

Nella categoria Novice, in terza posizione troviamo Sara del Mistero con la sua Olena Taris Jac.

“Un grazie particolare -hanno commentato dalla FLC Cavalli di Fabio Cozzolino – anche a Mario Cozzolino, Alessia Travagliati, Aurora Romagnuolo, Martina Quagliata, Noemi Tranquilli, Gretaq Rossi e Gianluca Pazzaglia che hanno lottato fino all’ultimo per portare il miglior risultato possibile a casa. Un gruppo pieno di giovani talenti che a settembre scenderà in campo all’Horses Riviera Resort a Cattolica per lottare per il titolo di campioni italiani nella categoria di appartenenza. Buona fortuna a tutti”.