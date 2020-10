Civitavecchia, gli “Aureliani” si distinguono al Torneo Etruski Next Gen

Share Pin 3 Condivisioni

Dopo anni di assenza torna un torneo federale giovanile in casa Aureliano

Un weekend di inizio ottobre, un tempo a tratti estivo poi autunnale ha fatto da sfondo a una delle manifestazioni più belle e più acclamate del litorale tennistico: Torneo Etruski Next Gen.

Nella giornata di domenica, in casa dei circoli civitavecchiesi della Uisp e della Asd 88 e dello sporting club di Santa Marinella si sono scontrati ragazzi provenienti da tutto il Lazio per conquistare il primo posto al Torneo Etruski Next Gen.

A distinguersi nella competizione sono stati gli “Aureliani” che hanno conquistato numerosi successi tra gli 80 partecipanti al torneo diviso in categorie.

Il primo posto se lo è aggiudicato Mattia Persi nella finale della categoria Under 14 maschile disputando un grandissimo torneo.

Vittoria Garavelli con grande forza si è aggiudicata l’Under 12 femminile mentre in quella maschile derby tra “Aureliani”, Daniele Bedin contro Loris Mencarelli, quest’ultimo ha conquistato il primo posto dopo una bellissima partita.

Nella finale Under 16 femminile tra Sara Tene e Chiara Tidei, a ottenere la vittoria è stata Tene.

Infine una menzione per Sara Sicignano che dalle qualificazioni dell’Under 14 femminile ha disputato un torneo grintoso fermandosi contro una grande avversaria solo in finale.

Grande soddisfazione in casa degli ‘Aureliani’ “soprattutto – hanno detto – per la partecipazione e per il clima che si è respirato. Un clima sportivo, rispettoso e sereno che incornicia un Torneo di cui sicuramente il litorale aveva e ha bisogno”.

“Complimenti a tutti gli addetti ai lavori, dall’organizzazione al giudice arbitro e ai maestri che hanno seguito tutta la competizione. Al prossimo Torneo”.