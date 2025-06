Civitavecchia, giornata intensa per i Vigili del Fuoco: tamponamento tra furgoni e carro attrezzi su via Aurelia nord –

Nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco di Civitavecchia hanno affrontato una giornata intensa con due distinti interventi che hanno richiesto la loro pronta e determinata azione.

Il primo intervento è avvenuto alle ore 10:00 in Corso Marconi, dove la squadra è stata chiamata per effettuare una verifica strutturale. Con l’ausilio dell’autoscala e il supporto dell’equipaggio 17, i vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione di porzioni di intonaco pericolanti dal piano superiore di uno stabile. Questa operazione si è resa necessaria per garantire la sicurezza dei passanti e prevenire eventuali incidenti.

Successivamente, alle ore 11:30, un nuovo allerta ha richiesto la loro attenzione in via Aurelia Nord, nei pressi del civico 86. Qui, un tamponamento a catena ha coinvolto tre furgoni e un carro attrezzi, creando un serio rischio per la circolazione. Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. I vigili del fuoco si sono immediatamente attivati per mettere in sicurezza l’area e gestire i veicoli coinvolti. Nel contesto dell’incidente, gli occupanti dei mezzi sono stati prontamente assistiti dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per fornire le cure necessarie.

In entrambi i casi, la polizia locale ha affiancato i vigili del fuoco per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, garantendo così una rapida ripristinazione della situazione. La pronta reazione dei vigili del fuoco e delle altre forze dell’ordine ha dimostrato ancora una volta l’importanza della collaborazione tra i vari enti in situazioni di emergenza.

La giornata si è conclusa con un bilancio positivo grazie all’efficienza e al coraggio dei vigili del fuoco di Civitavecchia, sempre pronti a rispondere alle necessità della comunità.