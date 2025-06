Santa Marinella: Carabinieri arrestato minorenne, gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti in Piazza dei Caduti –

I Carabinieri della Stazione di Santa Marinella, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno arrestato un minorenne del luogo, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari sono intervenuti in Piazza dei Caduti, luogo già segnalato dalle autorità comunali per fenomeni di devianza minorile, dove hanno notato il giovane cedere una dose di hashish a una coetanea. A seguito di un controllo più approfondito, i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità e presso la sua abitazione, circa 15 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione, e 430 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, tutto sequestrato.

Il minore, incensurato, è stato arrestato e successivamente accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Roma, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni. La ragazza alla quale aveva ceduto lo stupefacente è stata segnalata alla Prefettura di Roma, quale assuntrice di sostanze stupefacenti. Le indagini sono ancora in corso e si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.