Civitavecchia: gattino salvato dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco

L’animale era rimasto incastrato nel cofano di un’autovettura in via Michelangelo Buonarroti

Brutta avventura per una gattina, rimasta intrappolata, nella notte, all’interno del cofano di un’autovettura parcheggiata in via Via Michelangelo Buonarroti a Civitavecchia.

Il miagolio della gattina è stato sentito da alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri contattando il 112. I militari della Stazione di Civitavecchia giunti tempestivamente sul posto hanno in primis identificato e rintracciato il titolare dell’automobile: il gattino randagio, probabilmente in cerca di tepore, era rimasto incastrato nel cofano. L’intervento del proprietario, però, non è bastato a liberarla.

A quel punto i militari hanno richiesto l’intervento sul posto anche di personale dei vigili del fuoco di Civitavecchia, che sono poi riusciti a disincastrare l’animale poi preso immediatamente in custodia dai Carabinieri.

La gattina è stata poi trasferita presso la caserma di Via Antonio da Sangallo dove è stata rifocillata e coccolata prima di essere affidata al veterinario di turno della A.S.L. che, all’esito di una prima visita, ne ha attestato comunque la buona condizione generale.

All’animale, che sarà affidato in adozione all’esito di ulteriori controlli sanitari, è stato dato il nome Fiammetta.