Civitavecchia, Fratelli d’Italia: “Soddisfazione per il confronto, e per la soluzione definitiva per il ritorno in Darsena Romana dei pescherecci”

Fratelli d’Italia Civitavecchia esprime soddisfazione per l’esito del confronto avvenuto in darsena tra il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Raffaele Latrofa, e i pescatori della marineria cittadina. Un confronto che, secondo il partito, ha portato a una soluzione “chiara, equilibrata e definitiva” a tutela della flotta locale.

“Accogliamo con favore quanto comunicato dal Presidente Latrofa. Che ha confermato, atti alla mano, il ritorno definitivo dei pescherecci nella Darsena Romana al termine della fase transitoria. Si tratta di un passaggio fondamentale che restituisce certezze ai nostri pescatori e garantisce stabilità al futuro della marineria di Civitavecchia”, dichiarano Paolo Iarlori, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Civitavecchia, e Sebastiano Tringale, responsabile del Dipartimento Territoriale Pesca.

Nel comunicato, Fratelli d’Italia ringrazia il presidente Latrofa “per la disponibilità dimostrata e per aver voluto ascoltare con attenzione le ragioni della categoria”. Sottolineando anche di aver sostenuto sin dal primo momento le richieste e le proposte dei pescatori.

“Desideriamo ringraziare il Presidente Latrofa per la disponibilità dimostrata e per aver voluto ascoltare con attenzione le ragioni della categoria. Accogliendo anche le richieste e le proposte che, come Fratelli d’Italia, abbiamo sostenuto con convinzione sin dal primo momento. Schierandoci al fianco dei pescatori per difendere il loro diritto a continuare a operare nella loro sede storica”, proseguono Iarlori e Tringale.

Fratelli d’Italia evidenzia inoltre come la scelta di prevedere uno spostamento temporaneo e limitato nel tempo, accompagnato dalla garanzia del rientro definitivo in Darsena Romana, rappresenti una soluzione di equilibrio. Capace di tenere insieme le esigenze legate ai lavori portuali e la tutela della marineria cittadina. Definita nel comunicato una risorsa economica, sociale e identitaria per Civitavecchia.

Il partito annuncia infine che continuerà a seguire con attenzione tutte le fasi del percorso. Nel comunicato viene anche ricordato che, parallelamente, grazie alla giunta regionale Rocca e, in particolare, all’assessore Righini, la marineria di Civitavecchia riceverà un ristoro economico a titolo di indennizzo per i disagi legati ai lavori.

“Continueremo a seguire con la massima attenzione tutte le fasi di questo percorso. Peraltro, parallelamente, grazie alla giunta regionale Rocca, e, in particolare, all’Assessore Righini, la marineria di Civitavecchia riceverà anche un ristoro economico a titolo di indennizzo per i disagi che subiranno i pescatori per i lavori. I pescatori di Civitavecchia meritano rispetto, certezze e condizioni adeguate a svolgere il loro lavoro. E Fratelli d’Italia continuerà ad essere sempre al loro fianco”, concludono Iarlori e Tringale.