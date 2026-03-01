Cerveteri, convocato il 3 marzo il Question Time del Consiglio comunale. Sette interrogazioni all’ordine del giorno
Il Presidente del Consiglio comunale di Cerveteri ha convocato una seduta di Question Time per il giorno 3 marzo 2026 alle ore 16:00 presso la Sala Consiliare del palazzo del Granarone. La seduta sarà visibile al pubblico anche in modalità streaming, attraverso la sezione “Consiglio Comunale Online” del sito web istituzionale del Comune di Cerveteri.
All’ordine del giorno sono state inserite sette interrogazioni a risposta orale, tutte presentate dal consigliere Bucchi insieme ad altri consiglieri.
- La prima riguarda la “manutenzione illuminazione pubblica
- La seconda è dedicata alla “manutenzione strade provinciali di competenza di Città Metropolitana di Roma Capitale”
- La terza interrogazione ha per oggetto “attivazione progetti utilità collettiva (PUC)”
- La quarta riguarda le “strade sul territorio comunale”
- La quinta è sull’argomento “modello Remunero – progetto Retari”
- La sesta interrogazione è dedicata all’“area verde di via Ruggero Leoncavallo e parco giochi di via Arcangelo Corelli in loc. Valcanneto”
- La settima e ultima interrogazione inserita nell’ordine del giorno riguarda la “rotatoria al km 32,500 di via Aurelia bivio di Ceri – Doganale”
Nella convocazione viene inoltre specificato che gli atti potranno essere visionati, oltre che sulla piattaforma URBIsmart, anche presso l’Ufficio Presidenza del Consiglio, nei normali orari di ufficio, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento del Consiglio comunale.