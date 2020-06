Civitavecchia, Frascarelli tuona contro Acea: “Realtà ben diversa da come la raccontano ai suoi dirigenti”

Condividi Pin 0 Condivisioni

“Non accetteremo un’altra estate di passione sul fronte idrico”

Duro intervento del consigliere comunale Giancarlo Frascarelli sulla situazione idrica a Civitavecchia.

“Questa settimana abbiamo dovuto purtroppo registrare dei disservizi che, in qualità di organi di controllo, siamo costretti a denunciare pubblicamente. La realtà sul territorio è ben diversa da ciò che i dirigenti di Acea Ato 2 ci prospettano.

Vivendo a stretto contatto con i cittadini, parliamo con cognizione di causa e in possesso di prove documentali di ciò che affermiamo.

Le risposte del call center aziendale sul ripristino del flusso idrico e sul funzionamento del servizio autobotti sono infatti la peggiore smentita alle dichiarazioni dei vertici di Acea.

Non solo le informazioni sul ritorno alla normalità dopo i lavori annunciati per la giornata di ieri sono state imprecise, ma ad un cittadino è stato chiesto addirittura di inviare un fax per far arrivare l’autobotte nei pressi della sua proprietà”.

“Sia perciò chiaro da subito – tuona Frascarelli – che non accetteremo un’altra estate di passione sul fronte idrico.

Vogliamo che i miglioramenti siano tangibili e per questo investiremo del problema i massimi livelli di Acea, per difendere le ragioni dei cittadini.

In caso contrario, valuteremo le azioni da porre in essere, compresa la restituzione al Comune del servizio attualmente dato in gestione ad Acea”.