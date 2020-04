Condividi Pin 56 Condivisioni

“Migliaia di pendolari, studenti o lavoratori, molti residenti a Civitavecchia, pur avendo pagato la tariffa per l’abbonamento annuale sono stati impossibilitati a utilizzarlo nei mesi di marzo e aprile”

Civitavecchia, FdI chiede il prolungamento dell’abbonamento Metrebus –

Riceviamo e pubblichiamo –

Fratelli d’Italia chiede il prolungamento dell’abbonamento Metrebus del trasporto pubblico per aiutare i pendolari

Con l’emergenza Covid-19 migliaia di pendolari, studenti o lavoratori, molti residenti a Civitavecchia, pur avendo pagato la tariffa per l’abbonamento annuale Metrebus, sono stati impossibilitati ad utilizzarlo nei mesi di marzo ed aprile.

Il circolo “Giorgio Almirante” di Civitavecchia di Fratelli d’Italia ha segnalato questa problematica al capogruppo in consiglio regionale Fabrizio Ghera, che è intervenuto chiedendo all’assessore regionale ai trasporti la proroga dell’abbonamento per i pendolari che in questo periodo di limitazioni degli spostamenti non hanno potuto usufruirne, a causa delle norme governative introdotte per contrastare il contagio da Covid-19.

Si tratta di una iniziativa necessaria per ragioni di equità e per venire incontro ai tanti studenti e lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico per raggiungere le università o il posto di lavoro nella Capitale.

Ci auguriamo che questa giusta richiesta di Fratelli d’Italia sia accolta dall’assessore regionale ai trasporti, offrendo un giusto riconoscimento a migliaia di pendolari, a partire da tanti nostri concittadini, che, di fatto hanno pagato un servizio di cui per causa di forza maggiore non hanno potuto usufruire.

Ringraziamo il consigliere regionale Fabrizio Ghera per questa iniziativa.

Fratelli d’Italia si conferma in prima linea in difesa dei diritti dei pendolari e, in particolare di studenti e lavoratori.