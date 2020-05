Condividi Pin 0 Condivisioni

Forza Italia e Lista Tedesco provano a resistere, ma il Sindaco pronto a rassegnare le dimissioni

Civitavecchia, Fase 2: Giunta Tedesco ad un bivio

La Fase 2 dell’emergenza covid- 19 a Civitavecchia è iniziata con una Giunta Tedesco ad un bivio.

In queste ore decisiva sarà la scelta di avviare una fase 2 amministrativa oppure concludere l’esperienza di Sindaco, a nemmeno un anno dalla carica.

A far traboccare il vaso, un’accesa riunione di maggioranza caratterizzata dagli scontri verbali tra Lega – Fratelli d’Italia e Forza Italia – Lista Tedesco che si è svolta lo scorso lunedì. Un incontro, originariamente convocato per discutere sul bilancio e che poi, è finito con la dichiarazione del sindaco di essere pronto a rassegnare le proprie dimissioni e di volere però 48 ore di tempo per decidere.

A far traboccare il vaso, l’azzeramento della giunta e la ridistribuzione delle deleghe, carico che il primo cittadino non riuscirebbe più a sopportare.