Civitavecchia, energie rinnovabili: il Sindaco incontra i tecnici

Il primo cittadino Ernesto Tedesco: “Al lavoro sui progetti alternativi”

Preparare una progettualità che il territorio di Civitavecchia possa presentare, a tutti i livelli, come alternativa all’utilizzo di gas nelle centrali: con questo obiettivo il Sindaco, Ernesto Tedesco, ha tenuto questa mattina una videoconferenza con gli ingegneri Mario Agostinelli, Angelo Moreno e Alex Sorokin, indicati da comitati, associazioni e parti sociali.

Alla videoconferenza hanno assistito rappresentanti di movimenti, associazioni e simili che hanno aderito al documento di alcune settimane fa, presentato in coerenza con i contenuti della risoluzione numero 130 del consiglio comunale del 24 ottobre 2019.

Come spiega il primo cittadino, “si è trattato di un incontro cui ho voluto dare contenuti concreti (sulla scorta di un dibattito ormai approfondito in varie sedi) e che è estremamente proficuo”.

“Gli ingegneri hanno prospettato un mix di energie rinnovabili che è possibile installare sul nostro territorio, con utilizzo di idrogeno verde come vettore, in maniera tale da sostituire gli impianti che attualmente producono energia elettrica utilizzando combustibili fossili”.

“Hanno parlato di azioni che possono essere mutuate da quanto messo in campo in porti del Nord Europa, sull’esempio di Amburgo, con tecnologie che ad esempio sono già previste in quel progetto Zephiro che la stessa Adsp del mar Tirreno Centro Settentrionale ha fatto proprio per partecipare ad un bando da 25 milioni”.

“Hanno altresì prospettato ulteriori iniziative, sul ciclo Sole-vento-mare, che potrebbero essere messe in atto con fotovoltaico sulle superfici inutilizzate del territorio e attraverso la installazione nel tratto di mare al largo di Civitavecchia di un impianto eolico off shore da 500 MW”.

“Ho preso atto con piacere del quadro che mi è stato rappresentato, nella piena consapevolezza del mandato che ho avuto dal consiglio comunale”.

“È certo che saranno predisposti dei progetti da portare all’attenzione degli enti sovra comunali. Intanto mi sono immediatamente messo all’opera: ho scritto al Ministero dei Trasporti, coinvolgendo anche autorità marittime e Regione Lazio, per conoscere le iniziative che intende prendere riguardo l’ipotesi dell’off shore, ho sensibilizzato gli uffici comunali sulle attività amministrative che eventualmente dovranno essere adottate, con riferimento alle prospettive di energie rinnovabili” continua Tedesco.

“A disposizione dell’Italia vi sono circa 70 miliardi di euro per la transizione energetica”.

“C’è un piano che prevede la realizzazione di dieci isole di idrogeno”.

“Noi continuiamo a immaginare, come fatto fin dalla campagna elettorale, che questa possa essere la città-pilota nazionale per le energie rinnovabili, riteniamo che Civitavecchia costituisca il terreno ideale per mettere in campo queste tecnologie”.

“Ringrazio pertanto i tecnici: proseguiamo insieme – conclude il Sindaco – sull’unica strada che può davvero coniugare sviluppo ed ambiente”.

