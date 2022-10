Si potrebbero verificare abbassamenti di pressione o mancanza d’acqua in diverse zone della città per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica

Civitavecchia, domani possibili disagi idrici –

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, mercoledì 5 ottobre dalle ore 08:00 fino alle 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Ciitavecchia. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via dell’Orto di Santa Maria

via Gian Battista Falda

via dei Rocchi

via San Liborio

via Nuova di San Liborio

via Onofrio Brancato

via Francesco Navone

vie limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile per l’intera durata dei lavori in via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio.