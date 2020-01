Condividi Pin 17 Condivisioni

Maggiori notizie si avranno dopo gli esami dei prelievi inviati allo Spallanzani

Civitavecchia, dai primi esami escluso Coronavirus

Dai primi esami sembrerebbe escluso il coronavirus sulla nave ferma al porto di Civitavecchia. Due turisti di cinesi di Hong Kong, sono da questa mattina in isolamento nell’ospedale di bordo della Costa Smeralda. Solo la donna avrebbe la febbre e presenterebbe “lievi sintomi influenzali”. Il compagno, invece, non avrebbe manifestato sintomi, ma è isolato per precauzione. Maggiori notizie si avranno dopo gli esami dei prelievi inviati allo Spallanzani.