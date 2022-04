Civitavecchia: concorsi per operaio specializzato e per operatore socio sanitario, termine spostato all’8 aprile

Riaperti i termini di presentazione delle domande in procedura telematica per i bandi di concorso, entrambi a tempo pieno e indeterminato

Sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande in procedura telematica per i bandi di concorso di Operaio Specializzato (Cat B3, quattro posti) e di Operatore Socio-Sanitario (Cat. B1, due posti), entrambi a tempo pieno e indeterminato. C’è quindi una settimana in più per partecipare ad ambedue i concorsi: il Servizio Risorse Umane del Comune di Civitavecchia comunica infatti alla cittadinanza che le domande potranno essere presentate fino alle 23,59 del giorno 8 aprile 2022.

L’unico canale valido per l’inoltro delle domande, come si diceva, è quello telematico. Per la compilazione, i link sono i seguenti:

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_005 per quattro posti di Operaio Specializzato;

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_004 per due posti di Operatore Socio-Sanitario.

Non sono ammesse altre forme di produzione e invio. Restano fermi tutti i requisiti previsti dal Bando, che devono essere tassativamente posseduti dai candidati al 31 marzo 2022 (data di scadenza pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale). Tutte le domande presentate entro il termine precedentemente fissato sono valide e non occorre presentare una nuova istanza.