Civitavecchia: pubblicato l’avviso per la co-programmazione di interventi per le famiglie e la selezione di 12 centri per la famiglia

L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che è online l’Avviso pubblico del Distretto Sociosanitario Roma 4.1 (capofila il Comune di Civitavecchia) per la candidatura da parte degli ETS e di altri enti pubblici e privati al procedimento di co-programmazione di interventi per le famiglie al fine di partecipare all’Avviso pubblico della Regione Lazio – Direzione Inclusione Sociale per l’ampliamento della rete regionale dei Centri per la famiglia.

La comunicazione di partecipazione deve essere inviata entro il giorno 18 marzo 2023, a mezzo PEC, all’indirizzo: [email protected] . La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: “Avviso per la co-programmazione di interventi per le famiglie – avviso pubblico Regione Lazio”.

Il Tavolo di co-programmazione è convocato per il giorno martedì 21 marzo alle ore 16:00 presso la sede dell’Ufficio di Piano di Civitavecchia (RM) sito in via Antonio da San Gallo 11. In quell’occasione, sarà possibile consegnare a mano il modello Allegato A al Responsabile della procedura, qualora non fosse stato possibile inviare la domanda via PEC.

I temi prioritari del Tavolo sono: mediazione familiare e supporto alla genitorialità (supporto alla relazione genitori-figli); prevenzione e contrasto al disagio e alla povertà educativa, attraverso interventi diretti, e contrasto alla dispersione scolastica, contrasto alle discriminazioni, progetti di doposcuola, sostegno alla DAD; assistenza al puerperio e alle neogenitorialità.

Possono partecipare gli Enti del Terzo settore, gli Enti pubblici o altri organismi di diritto pubblico; i soggetti giuridici, diversi dagli Enti del Terzo settore, interessati a partecipare e a mettere a disposizione le proprie competenze in possesso dell’esperienza qualificata e dell’interesse specifico; gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; le associazioni varie (giovanili, culturali, sportive, dilettantistiche, ecc.).