Civitavecchia, arte in vetrina in omaggio a Modigliani –

“Si è allestita stamani presso gli esercizi commerciali di Corso Marconi, la mostra ARTE IN VETRINA-OMAGGIO A MODIGLIANI. Il tributo al grande artista realizzato dagli artisti dell’ ass. artistico culturale TRAIANO era già programmato nei festeggiamenti Santa Fermina 2020, anno di ricorrenza della morte di Modigliani, ma per le restrizioni dovute alla pandemia anche quest’anno non è stato possibile allestirla in presenza. Oggi grazie alla collaborazione di alcuni commercianti ogni opera è visibile nella loro vetrina. Un ringraziamento ad Artisti e Commercianti! Gli artisti: Anna Rita calzetta, Assunta Pellegrino, Concetta Ferrara, Enrico Castellucci, Fabiola Pietroni, Fiorella Buffardi, Gennaro Cerbone, Giovanna Folino, Giuseppe Vidili, Laurina Rietti, Loriana Macchi, Margherita Albenga, Maria Carla Ponti, Maria Grazia Natini, Maria Sforzini, Maria Teresa Gesualdo, Massimo Puppi, Oriana Trenta, Paola Bisozzi, Paola Marchili, Roberto Villotti, Rossana Ciotti, Sonia Forti. Le opere saranno esposte fino al 30 aprile.”

Lo rende noto in un comunicato l’Associazione Festeggiamenti Santa Fermina